Reclamo por gasolina: choferes rompen diálogo con el Gobierno en La Paz y anuncian medidas de presión

Afiliados a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia abandonaron la reunión convocada con el Gobierno tras la inasistencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, y anunciaron medidas de presión exigiendo el resarcimiento por los presuntos daños ocasionados por el combustible desestabilizado.

“La no participación del ministro de Hidrocarburos ha sido la molestia de todos los compañeros. Nosotros somos el 85% del transporte boliviano y no podemos ser objeto de burla por la inasistencia de las autoridades”, señaló el secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, quien calificó el hecho como una falta de respeto al transporte nacional.

El ejecutivo del sector afirmó que, ante la ausencia de la autoridad, decidieron romper el diálogo y convocar a un ampliado nacional para definir nuevas medidas, que podrían ir hasta el paro nacional.

Los choferes llegaron a bloquear inmediaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con botellas de combustible para denunciar públicamente lo que consideran un carburante “desestabilizado”. “

El sector advirtió que, si no obtienen respuestas concretas, asumirán un paro escalonado.

“Vamos a estar hasta que nos den buenos resultados en este diálogo. Caso contrario, no descartamos un paro de 24 horas y después de 48 horas”, anunció uno de los afiliados al sector.

Desde la mañana, el bloqueo se instaló en la avenida Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz, afectando ambos carriles y generando congestionamiento vehicular en El Prado paceño y calles adyacentes como Colombia, Almirante Grau y Oruro.

Muchos ciudadanos se vieron obligados a caminar para llegar a sus fuentes laborales o retornar a sus domicilios.

