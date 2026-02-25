Inauguran el primer punto verde para reciclar llantas usadas en Cochabamba

El espacio, ubicado en el Distrito 4, permitirá acopiar neumáticos en desuso para su reciclaje y evitar su disposición en ríos o espacios públicos.
En el municipio de Tiquipaya se inauguró el primer punto verde para el acopio de llantas usadas, una iniciativa conjunta de la Alcaldía y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).
El espacio está ubicado en el Distrito 4, en la avenida Ecológica, y permitirá que la población deposite neumáticos en desuso, evitando que sean arrojados a espacios públicos, ríos o lotes baldíos.
Las autoridades municipales indicaron que el objetivo es reunir las llantas para su posterior reciclaje, promoviendo la economía circular y el cuidado del medio ambiente.
El proyecto cuenta con la participación de Terracycle, empresa encargada de transformar el material en productos como pisos amortiguantes de caucho y otros derivados.
Desde la Alcaldía destacaron que la iniciativa busca fomentar el desarrollo sostenible y generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos en el municipio.
