Inauguran el primer punto verde para reciclar llantas usadas en Cochabamba

En el municipio de Tiquipaya se inauguró el primer punto verde para el acopio de llantas usadas, una iniciativa conjunta de la Alcaldía y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

El espacio está ubicado en el Distrito 4, en la avenida Ecológica, y permitirá que la población deposite neumáticos en desuso, evitando que sean arrojados a espacios públicos, ríos o lotes baldíos.

Las autoridades municipales indicaron que el objetivo es reunir las llantas para su posterior reciclaje, promoviendo la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

El proyecto cuenta con la participación de Terracycle, empresa encargada de transformar el material en productos como pisos amortiguantes de caucho y otros derivados.

Desde la Alcaldía destacaron que la iniciativa busca fomentar el desarrollo sostenible y generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos en el municipio.

Mira la programación en Red Uno Play