Comunidad

Inauguran el primer punto verde para reciclar llantas usadas en Cochabamba

El espacio, ubicado en el Distrito 4, permitirá acopiar neumáticos en desuso para su reciclaje y evitar su disposición en ríos o espacios públicos.

Cristina Cotari

25/02/2026 12:59

El  punto verde para el acopio de llantas usadas en Tiquipaya. Foto: Red Uno
Cochabamba

En el municipio de Tiquipaya se inauguró el primer punto verde para el acopio de llantas usadas, una iniciativa conjunta de la Alcaldía y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

El espacio está ubicado en el Distrito 4, en la avenida Ecológica, y permitirá que la población deposite neumáticos en desuso, evitando que sean arrojados a espacios públicos, ríos o lotes baldíos.

Las autoridades municipales indicaron que el objetivo es reunir las llantas para su posterior reciclaje, promoviendo la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

El proyecto cuenta con la participación de Terracycle, empresa encargada de transformar el material en productos como pisos amortiguantes de caucho y otros derivados.

Desde la Alcaldía destacaron que la iniciativa busca fomentar el desarrollo sostenible y generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos en el municipio.

