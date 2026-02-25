Liberan con medidas cautelares al chofer que atropelló y causó la muerte de una estudiante en Santa Cruz

El conductor de un micro implicado en el atropello que terminó con la vida de una estudiante fue beneficiado con medidas cautelares personales alternativas a la detención preventiva, según informó la fiscal asignada al caso.

“Se ha determinado la aplicación de medidas cautelares personales alternas a la detención preventiva”, señaló la fiscal asignada al caso, Fransua Barrón al concluir la audiencia.

Entre las disposiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional se encuentran el arraigo, que impide al imputado salir del país, y la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público mientras dure la investigación. Estas medidas buscan garantizar la presencia del acusado durante el desarrollo del proceso penal.

La fiscal precisó además que el conductor “se va a defender en libertad” en relación al delito que se le atribuye por el hecho de tránsito que derivó en la muerte de la joven estudiante.

