Policial

“Que me perdonen”: Las palabras del chofer que atropelló y mató a una estudiante en el Plan Tres Mil

En el ámbito judicial, la fiscal asignada al caso, Fransua Barrón, informó que el imputado fue beneficiado con medidas cautelares personales alternativas a la detención preventiva.

Charles Muñoz Flores

25/02/2026 13:41

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El conductor del micro implicado en el atropello que terminó con la vida de una estudiante en la zona del Plan Tres Mil pidió disculpas públicamente a la familia de la víctima y aseguró que colaborará con los gastos fúnebres.

“Que me perdonen, nada más”, fueron las palabras del chofer en contacto con los medios de comunicación. Consultado sobre si intentó darse a la fuga tras el hecho, respondió: “No, me detuve ahí. No circulaba con exceso de velocidad, andaba tranquilo nomás”.

El conductor reiteró su pesar por lo ocurrido. “Le pido disculpas a la familia”, subrayó. Ante la consulta sobre si asumirá los gastos fúnebres de la joven, respondió: “Sí, con toda seguridad”.

Entre las disposiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional se encuentran el arraigo, que impide al imputado salir del país, y la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público mientras dure la investigación. Estas medidas buscan garantizar la presencia del acusado durante el desarrollo del proceso penal.

La fiscal precisó además que el conductor “se va a defender en libertad” en relación al delito que se le atribuye por el hecho de tránsito que derivó en la muerte de la joven estudiante.

