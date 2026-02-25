Hallan $us 100 mil falsos y aprehenden a una mujer durante un control policial en Cochabamba

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100 mil dólares falsos durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en inmediaciones de la avenida Chapare en Cochabamba.

Según el informe policial, los efectivos realizaban controles de rutina cuando identificaron un vehículo que llamó la atención debido a que la conductora intentó evadir el control, mostró nerviosismo y respondió de manera imprecisa a las preguntas, por lo que se procedió a la requisa del motorizado.

En el interior, dentro de una caja negra de zapatos, se encontraron 100 mil dólares falsificados. La Policía presume que el dinero tendría origen en Perú y que iba a ser utilizado para transacciones vinculadas a sustancias controladas.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y posteriormente derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones.

La conductora, una mujer de nacionalidad peruana de 54 años, fue aprehendida. De acuerdo con los antecedentes policiales, cuenta con registros por robo agravado y falsificación de moneda. El vehículo quedó secuestrado como parte de la investigación.

