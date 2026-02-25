Hallan $us 100 mil falsos y aprehenden a una mujer durante un control policial en Cochabamba

La Policía presume que el dinero tendría origen en Perú y que iba a ser utilizado para transacciones vinculadas a sustancias controladas.
25/02/2026 13:43
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100 mil dólares falsos durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en inmediaciones de la avenida Chapare en Cochabamba.
En el interior, dentro de una caja negra de zapatos, se encontraron 100 mil dólares falsificados. La Policía presume que el dinero tendría origen en Perú y que iba a ser utilizado para transacciones vinculadas a sustancias controladas.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y posteriormente derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones.
La conductora, una mujer de nacionalidad peruana de 54 años, fue aprehendida. De acuerdo con los antecedentes policiales, cuenta con registros por robo agravado y falsificación de moneda. El vehículo quedó secuestrado como parte de la investigación.
