Reportan un menor fallecido y dos heridos tras caída de vehículo en La Asunta

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 25 de febrero en el sector de Arrozal, en la carretera que conduce al municipio de La Asunta, al norte del departamento de La Paz.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la mañana, cuando un vehículo marca Nissan, que transportaba mercadería, sufrió un siniestro y cayó a un precipicio en esa comunidad.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, el motorizado ingresaba al sector cuando se produjo el accidente. Producto del impacto, un menor perdió la vida en el lugar, mientras que dos personas resultaron heridas.

Vecinos y testigos solicitaron la presencia de ambulancias y personal médico para atender a los afectados.

Un equipo de Bomberos llegó al lugar por la mañana para auxiliar a los heridos, que fueron trasladados hacia Unduavi.

Las circunstancias del hecho se encuentran en investigación y se espera un informe oficial de las autoridades para confirmar las causas y la identidad de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play