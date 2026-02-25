El caso de Rossana Marín no solo ha conmocionado a su familia, sino que vuelve a encender la alarma sobre la violencia intrafamiliar en el país. La profesional, artista y madre de dos hijos permanece en terapia intensiva desde la madrugada del martes 17 de febrero, cuando fue internada en estado crítico tras un hecho que hoy es investigado como intento de feminicidio.

Ante este hecho, su madre, Roxana Piza, develó hechos de violencia que sufrió su hija con anterioridad, por lo que pidió justicia y su pronta recuperación.

“Rosanita sigue en terapia intensiva. Los doctores la han ido despertando. Ha abierto los ojitos, ha tenido señales de vida. Le hablé al oído para decirle que no está sola y empezó a lagrimear. Quiero que me devuelvan a mi hija. Solo justicia y que vuelva a sonreír junto a sus hijos”, pidió visiblemente afectada ante la gravedad del cuadro médico.

Piza recordó que Rossana fue ingresada alrededor de las 8:00 de la mañana de ese martes 17, tras varias horas sin atención inmediata. Presentaba una hemorragia severa y actualmente registra una lesión delicada en la cabeza que mantiene en riesgo su evolución.

El caso expuso antecedentes de violencia que —según la denuncia de la madre— se venían registrando desde hace tiempo.

“Ella callaba por mantener su familia. Quería que sus hijos tengan papá y mamá”, sostuvo. Recordó que el año pasado su hija le confesó que su pareja la había agredido físicamente, hecho que en su momento ocultó.

Rossana Marín es ingeniera electrónica especializada en electromedicina, docente universitaria y artista reconocida en su entorno. Según su familia, fue pieza clave en la reparación y fabricación de equipos médicos, incluso durante la pandemia.

Mientras tanto, sus hijos —de 10 y 4 años— permanecen bajo cuidado de familiares.

“Aquí hay tres víctimas: mi hija y mis nietos. Ellos están muy afectados psicológicamente”, lamentó Piza.

Los gastos médicos superan ya los Bs 100.000 y continúan incrementándose debido a la terapia intensiva. Por ello, la familia pidió apoyo solidario a la población.

