La ANH da plazo de 48 horas a YPFB para explicar la demora en el descarguío de cisternas

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha lanzado un plazo de 48 horas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para justificar la crítica demora en la planta de Palmasola. Este plazo, que vence este jueves, exige explicaciones detalladas sobre las causas que impiden la descarga de las cisternas de importación.

El ente regulador fundamenta esta acción en la Ley de Hidrocarburos, la cual permite requerir información estratégica a cualquier operador del sector.

“Requerir de las personas individuales y colectivas información, datos y otros es necesario para el ejercicio de nuestras atribuciones”, señala la normativa vigente.

Actualmente, la situación en las afueras de la refinería en Santa Cruz es alarmante, con más de 300 camiones varados en filas interminables. Las unidades, provenientes de Paraguay, Brasil y Argentina, se extienden peligrosamente desde el sexto anillo de la avenida Santos Dumont.

Muchos conductores han cumplido más de un mes viviendo en sus vehículos bajo condiciones precarias mientras esperan un turno para ingresar. La molestia es evidente entre los choferes, quienes han optado por el silencio ante los medios de comunicación debido al agotamiento y la falta de respuestas claras.

Desde la estatal petrolera, la respuesta oficial apunta a una reestructuración interna de sus operaciones para mitigar el cuello de botella. Indicaron que se encuentran reorganizando el sistema logístico para ampliar la capacidad de recepción de los carburantes.

No obstante, la ANH recordó que el Decreto Supremo 3269 establece que el almacenaje es un servicio público esencial para el desarrollo del país. Dicha actividad debe prestarse de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energéticas de la población y la industria.

El ente regulador mantiene un seguimiento estricto mediante la revisión de precintos de seguridad para evitar cualquier posible desvío del producto. La prioridad institucional es asegurar que cada litro importado llegue efectivamente a los tanques de almacenamiento y, posteriormente, al consumidor.

