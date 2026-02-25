¿Cuándo se aprobará el proyecto de ley del presupuesto 2026?

El Órgano Ejecutivo prevé remitir hasta fines de marzo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

La autoridad aseguró que el proyecto definirá las principales líneas presupuestarias y ratificó que el Gobierno cumplirá los plazos previstos.

“Nosotros cumplimos lo que decimos. Desde el primer día del gobierno hemos cumplido cada promesa que se ha hecho. El Presupuesto, hasta el final del primer trimestre, se enviará a la Asamblea”, aseguró la autoridad.

Espinoza explicó que el proyecto establecerá las principales líneas presupuestarias para el gobierno de Rodrigo Paz, las cuales ya se encuentran en ejecución como parte de la planificación económica del Ejecutivo.

“Lamentablemente, desde la vieja política se pretende interpretar que gestionamos los planes como en el pasado, y nada que ver. Fíjense cómo ha cambiado la economía en estos últimos tres meses; existe una gestión completamente diferente”, sostuvo.

Actualmente está vigente el PGE que lo elaboró la gestión anterior del expresidente Luis Arce, con su modelo económico social comunitario productivo.

El ministro no adelantó detalles sobre el contenido del documento, aunque reiteró que el envío del proyecto se realizará dentro de los plazos establecidos, para su tratamiento y aprobación en el Legislativo.

