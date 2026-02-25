TEMAS DE HOY:
Economía

Emapa plantea devolver Bs 16 millones a panificadores por saldos de subvención

La estatal propone devolver Bs 16 millones en efectivo tras la conciliación técnica por saldos de la subvención aplicada en septiembre.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 14:09

Foto: El gerente general de Emapa, Sergio Siles.
Bolivia

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) informó este miércoles que, tras un proceso de revisión técnica y documental, planteó la devolución de recursos pendientes a panificadores de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre y Potosí, relacionados con saldos de la subvención aplicada en septiembre pasado.

“Estos saldos han sido producto de dicha subvención, pero están acompañados de una revisión exhaustiva, técnica y documental que se ha venido desarrollando en este tiempo”, informó el gerente general de la empresa estatal, Sergio Siles.

Explicó que la conciliación fue posible tras la presentación y verificación de documentación por parte del sector panificador, proceso que tomó más tiempo, debido a la demora en la acreditación de algunos respaldos.

El trabajo se realizó mediante mesas técnicas implementadas entre ambas partes, lo que permitió establecer una propuesta concreta.

 

Como resultado del análisis, Emapa planteó una distribución equivalente a 148.000 quintales de harina para la producción de pan; sin embargo, la posición oficial es realizar la devolución mediante un pago en efectivo.

“El planteamiento es hacer la devolución a través de un pago equivalente a 16 millones de bolivianos destinados a cada uno de los 1.884 afiliados”, señaló Siles.

La propuesta fue presentada a la dirigencia del sector y a representantes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, como una posición “firme y concreta” para cerrar el tema pendiente.

Durante la reunión, los panificadores expresaron sus observaciones y anunciaron que harán llegar una contrapropuesta en función al planteamiento realizado por la estatal.

Desde Emapa reiteraron que la decisión asumida responde a criterios técnicos y de transparencia, y que el objetivo es concluir el proceso de conciliación garantizando claridad en el manejo de los recursos vinculados a la subvención.

