Hallan a un hombre sin vida y a dos mujeres maniatadas en Cochabamba 

Hasta el momento, no se confirmó la causa de muerte del hombre y el caso se encuentra en  etapa inicial de investigación. De manera extraoficial, se conoce que la persona fallecida sería el hijo de la familia que se encontraba al interior del domicilio.

Cristina Cotari

26/02/2026 7:15

Cochabamba

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio en la zona de Pacata Baja, en la ciudad de Cochabamba. El hecho es investigado por la Policía como un posible caso de robo.

De acuerdo con un informe preliminar, los vecinos habrían escuchado disparos antes de la intervención policial en el inmueble. Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, hallaron a un hombre sin vida  y a otras dos mujeres maniatadas.

 

Las mujeres fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, un hombre fue arrestado con fines investigativos mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Sin embargo, hasta el momento, no se confirmó la causa de muerte del hombre y el caso se encuentra en  etapa inicial de investigación. De manera extraoficial, se conoce que la persona fallecida sería el hijo de la familia que se encontraba al interior del domicilio.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley. Hasta el momento, ningún familiar se había apersonado para reclamar los restos.

La Policía continúa con las pericias para determinar qué ocurrió al interior de la vivienda y confirmar si se trató de un robo u otro hecho delictivo.

