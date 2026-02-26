Alerta en La Paz: denuncian retorno de ladrones “jaladores” en las laderas

Vecinos de las laderas de La Paz se declararon en alerta tras denunciar el retorno de los denominados “jaladores”, antisociales que atacan principalmente en zonas con escasa iluminación y poca circulación de personas.

Las denuncias se concentran en sectores como Alto Miraflores y la zona Polvorín, donde en la última semana se registraron varios hechos delictivos. Uno de los casos más preocupantes fue el de una mujer que fue víctima de robo y arrastrada varios metros por los delincuentes mientras intentaban arrebatarle sus pertenencias.

“Esta calle es oscura, igual la Tejada Sorzano; tipo diez de la noche es bien peligroso, peor este sector que tiene un callejón. Hay estudiantes y personas que bajan por aquí”, relató una vecina.

Los denominados “jaladores” operan desde vehículos o motocicletas en movimiento y jalan con fuerza las correas de mochilas o carteras de peatones que caminan cerca de la acera, para luego huir rápidamente.

La Policía Boliviana está en búsqueda del vehículo de color blanco donde realizó el robo. Han manifestado que aumentarán los operativos de control en las laderas de la ciudad. Ante esta situación, los habitantes solicitaron a la Policía incrementar los patrullajes y rondas de vigilancia, especialmente en horarios nocturnos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad en estas zonas.

