Vigilia en la Felcc: Vecinos manifiestan su apoyo a Jhonny Fernández

Grupos de apoyo denuncian que la aprehensión de la autoridad frena la gestión municipal en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

25/02/2026 19:15

Santa Cruz

Bajo una vigilia, decenas de vecinos se concentraron en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) para apoyar al alcalde Jhonny Fernández y expresando su rechazo a la reciente aprehensión de la autoridad. Los movilizados aseguran que no abandonarán el lugar hasta que se resuelva la situación jurídica del burgomaestre.

Los representantes vecinales alertaron que la ausencia del edil está generando un vacío administrativo que afecta directamente la ejecución de obras y servicios en la capital cruceña. Asimismo, bajo una consigna de resistencia, representantes de diversos distritos cruceños advirtieron que mantendrán su vigilia de forma indefinida hasta que se oficialice la liberación del burgomaestre.

Los manifestantes cuestionaron la falta de pruebas en el proceso y denunciaron que la detención es un freno crítico para la gestión pública, señalando que "es un perjuicio para los ciudadanos que queremos que como alcalde atienda nuestras necesidades", especialmente ante la emergencia sanitaria por el chikungunya.

