“Los micreros parecen locos”: Exigen rompemuelles y señalización tras fatal atropello a menor

La avenida Arroyito, de la capital cruceña, se convirtió la noche de este miércoles en el epicentro de una protesta ciudadana cargada de dolor y exigencias de justicia. Dos puntos de bloqueo impiden el tránsito en demanda de seguridad vial tras el fallecimiento de Brenda, una adolescente atropellada por un micro de transporte público.

Los vecinos denuncian que la zona carece de la infraestructura básica para proteger a los estudiantes que asisten al colegio Primavera.

"Hemos decidido bloquear porque no ha muerto un animal, ha muerto una señorita; nos duele profundamente", manifestó una de las residentes visiblemente afectada.

El relato del accidente es estremecedor y refleja la presunta imprudencia de los conductores que circulan por la zona habitualmente.

"La arrojó 30 metros, tenía los huesos deshechos; aquí los micreros parecen unos locos y corren como si fueran coches de carrera", denunció una vecina.

La indignación crece ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y la liberación del chofer implicado en el siniestro. "Ahora el conductor está libre y lo que pedimos es justicia por esa niña; necesitamos señalización y rompemuelles urgentes", exigieron durante la protesta.

Actualmente, el único reductor de velocidad cerca de la unidad educativa fue construido de forma precaria por los mismos padres de familia. "Solo tenemos un rompemuelles pequeño que hicimos nosotros; no hay barandas ni nada que brinde seguridad real", señalaron.

La consternación es generalizada entre las familias, quienes temen que una tragedia similar se repita. "Se han llevado una vida con un futuro por delante; mañana marcharemos hacia la línea 105 para que respondan por esta muerte", afirmó otra vecina.

Mira la programación en Red Uno Play