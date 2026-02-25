“Me conviene, por plata”: confesión en despedida de soltera desata polémica en redes

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en una tormenta digital. Durante su despedida de soltera, una joven sorprendió al admitir frente a cámara que no ama a su novio y que se casará únicamente por interés económico.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se escucha a la mujer decir: “Me caso”. El reportero le pregunta entonces si quiere a su pareja, a lo que responde sin titubeos: “No”.

Entre risas y el ambiente festivo de la despedida, la joven agrega que el matrimonio “le conviene”. Al insistirle si la razón es el dinero, responde afirmativamente: “Sí, por plata”.

Pero la declaración no terminó ahí. Al ser consultada sobre si planea tener hijos, contestó que “se tiene que asegurar” primero y que después podría separarse, dejando entrever que su estrategia sería garantizar estabilidad económica antes de una eventual ruptura.

Reacciones divididas

El video generó una fuerte controversia en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron duramente la franqueza de la joven y calificaron sus palabras como una muestra de oportunismo, otros consideraron que podría tratarse de una broma producto del ambiente festivo.

También hubo quienes señalaron que la mujer aparentaba estar en estado inconveniente y que sus declaraciones no deberían tomarse con total literalidad.

Entre indignación, memes y debates sobre el amor, el interés y la honestidad en las relaciones, el caso volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos matrimonios se basan realmente en sentimientos y cuántos en conveniencia?

Mira la programación en Red Uno Play