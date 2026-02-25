TEMAS DE HOY:
secuestro QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“Me conviene, por plata”: confesión en despedida de soltera desata polémica en redes

Un video viral muestra a una joven admitiendo que no ama a su pareja y que contraerá matrimonio por conveniencia económica. Sus declaraciones dividieron opiniones en redes sociales.

Silvia Sanchez

25/02/2026 9:44

“Me conviene, por plata”: confesión en despedida de soltera desata polémica en redes. Imagen captura de video.
Mundo

Escuchar esta nota

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en una tormenta digital. Durante su despedida de soltera, una joven sorprendió al admitir frente a cámara que no ama a su novio y que se casará únicamente por interés económico.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se escucha a la mujer decir: “Me caso”. El reportero le pregunta entonces si quiere a su pareja, a lo que responde sin titubeos: “No”.

Entre risas y el ambiente festivo de la despedida, la joven agrega que el matrimonio “le conviene”. Al insistirle si la razón es el dinero, responde afirmativamente: “Sí, por plata”.

Pero la declaración no terminó ahí. Al ser consultada sobre si planea tener hijos, contestó que “se tiene que asegurar” primero y que después podría separarse, dejando entrever que su estrategia sería garantizar estabilidad económica antes de una eventual ruptura.

Reacciones divididas

El video generó una fuerte controversia en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron duramente la franqueza de la joven y calificaron sus palabras como una muestra de oportunismo, otros consideraron que podría tratarse de una broma producto del ambiente festivo.

También hubo quienes señalaron que la mujer aparentaba estar en estado inconveniente y que sus declaraciones no deberían tomarse con total literalidad.

Entre indignación, memes y debates sobre el amor, el interés y la honestidad en las relaciones, el caso volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos matrimonios se basan realmente en sentimientos y cuántos en conveniencia?

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD