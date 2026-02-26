Revelan segundo caso contra pareja acusada de atraco a taxista en Cochabamba

Una segunda presunta víctima de la pareja acusada de atracar y golpear a un taxista en Cochabamba salió a la luz en las últimas horas. Se trata de otro conductor que habría sido atacado en 2023 y que, tras permanecer un año en terapia intensiva, falleció en 2024.

La víctima fue identificada como Juan Pablo Durán Argote. Según los antecedentes, el taxista habría compartido bebidas alcohólicas con sus agresores y posteriormente fue brutalmente golpeado. Tras la agresión, lo abandonaron malherido en inmediaciones del hospital Benigno Sánchez, en Quillacollo.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, la golpiza le provocó graves lesiones en el cráneo que lo dejaron en estado crítico durante un año.

“Lo han destrozado a mi esposo, su cráneo lo han hundido. Estuvo en terapia intensiva un año y ha dejado en orfandad a mi hijo. Nos han destrozado la vida económica y psicológicamente. Tuvimos que vender la casa, el auto y endeudarnos con clínicas privadas”, relató entre lágrimas.

La mujer pidió a las autoridades que no otorguen beneficios a los acusados y recordó que uno de ellos ya había sido detenido anteriormente, pero logró detención domiciliaria. Posteriormente, se emitió una orden de aprehensión al no presentarse a firmar.

“La última audiencia fue el 25 de octubre de 2025, donde ese Marcelino R, se declaró rebelde y se dio a la fuga. Es prófugo en el caso del asesinato de Juan Pablo Durán”, afirmó.

El caso dejó en la orfandad a un niño de ocho años.

Antecedentes recientes

La denuncia surge en medio del proceso judicial contra la pareja acusada de un violento atraco ocurrido en la zona de Ucuchi, en el municipio de Capinota, donde el taxista Roger Paichucama Escobar fue brutalmente golpeado y permanece en estado delicado tras una cirugía reconstructiva.

La justicia determinó seis meses de detención preventiva para Marcelino R. E., quien deberá cumplir la medida en el penal de El Abra, mientras que Rocío F. V. fue enviada al centro penitenciario de San Sebastián, sección mujeres.

Ambos permanecen bajo custodia en el hospital Viedma tras haber sido agredidos por comunarios.

Las autoridades no descartan que existan más víctimas vinculadas a la pareja y continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.



Mira la programación en Red Uno Play