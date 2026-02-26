Alerta por chikungunya: reportan 3.938 casos y 5 decesos en Santa Cruz

Ante el incremento sostenido de casos de chikungunya en el departamento, la Gobernación y el municipio de Santa Cruz de la Sierra desplegaron una intervención conjunta en la plaza de la Villa Primero de Mayo, como parte de una campaña masiva de contención en los distritos más afectados.

El director del Sedes, Julio Cesar Coca, informó que actualmente se registran 3.938 casos confirmados de chikungunya en el departamento y lamentó que ya se hayan reportado cinco decesos asociados a la enfermedad.

“Tenemos que lamentar ya 5 decesos asociados a esta enfermedad. Eso es importante indicar, son asociados”, aclaró la autoridad, al explicar que las víctimas presentaban patologías de base. “No son directamente indicados a la enfermedad, sino a otras patologías, pero es algo que realmente nos preocupa”, agregó.

La intervención se concentra principalmente en los distritos 7 y 8, donde equipos de epidemiología y personal de la red de salud ejecutan acciones coordinadas para frenar la propagación del virus.

La autoridad explicó que si bien las tareas de fumigación ya habían comenzado días atrás, ahora se intensifican con un operativo de mayor alcance.

“Ya hemos empezado anteriormente, pero la gran diferencia de hoy es que lo estamos haciendo de una manera mucho más incisiva”, señaló.

En esta nueva fase se dispuso el trabajo de seis equipos pesados que intervendrán más de 92 manzanas, realizando primero la destrucción de criaderos y posteriormente la fumigación espacial.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se emitirá una comunicación oficial dirigida a los vecinos para reforzar las medidas de prevención y coordinar el ingreso de brigadas a los domicilios.

El objetivo, según indicaron, es evitar que los hospitales se saturen y contener la escalada de contagios en una etapa considerada crítica para el control epidemiológico del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play