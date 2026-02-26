¡Imágenes sensibles! Motociclista atropella a mujer, la deja al costado de la vía y huye

Un violento accidente ocurrió en la esquina de 137 y 32, donde un motociclista atropelló a una mujer de 48 años, provocándole la fractura de la muñeca derecha y abandonándola en la vía antes de darse a la fuga.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver a la víctima, identificada como Carina Ramírez, cruzando la calle cuando fue embestida de lleno por la motocicleta. El impacto fue tan fuerte que cayó pesadamente sobre el pavimento, sufriendo además cortes y golpes en varias partes del cuerpo.

Según relató el hijo de la víctima en redes sociales, el conductor descendió del vehículo tras el choque y le brindó una primera asistencia. Sin embargo, apenas tuvo oportunidad, dejó a Carina al costado de la calle y se retiró sin esperar la llegada de la ambulancia ni notificar a las autoridades.

“A mi mamá le quebró la muñeca, la dejó con golpes y cortes en todo el cuerpo. Luego escapó como una rata”, denunció el familiar.

Carina fue trasladada al Hospital Italiano de La Plata, donde los médicos constataron la fractura de su muñeca. Aunque no presenta lesiones de gravedad, deberá atravesar un periodo de recuperación.

La familia de la víctima expresó su indignación por la conducta del motociclista.

“Demostró desprecio por la vida. Después de escapar se fue a cargar nafta como si nada hubiese pasado”, afirmó su hijo. Además, difundieron un video en el que se ve al sospechoso cargando combustible en una estación de servicio, con el objetivo de que la comunidad ayude a identificarlo.

Las autoridades policiales analizarán las imágenes de seguridad para avanzar con la investigación y localizar al responsable del atropello. La familia pide colaboración ciudadana para que el conductor sea identificado y se haga cargo de lo ocurrido.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

