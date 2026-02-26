TEMAS DE HOY:
estudiante atropellada Atraco a mineros Caso maletas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Horror en el aire: globo aerostático se incendia en pleno vuelo y muere una familia

Testigos relataron que las llamas se propagaron rápidamente mientras la aeronave estaba en el aire. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Silvia Sanchez

26/02/2026 9:40

Globo aerostático se incendia en pleno vuelo y muere una familia. Imagen captura de video.
Brasil

Escuchar esta nota

Un trágico accidente aéreo se registró en Brasil, donde un globo aerostático se incendió en pleno vuelo, provocando la muerte de una familia completa.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, la aeronave comenzó a arder por causas que aún están bajo investigación. Testigos señalaron que el fuego se expandió rápidamente, generando escenas de pánico y desesperación entre los ocupantes.

En medio del siniestro, uno de los pasajeros cayó desde varios metros de altura antes de que el globo descendiera de forma abrupta.

 

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el impacto; sin embargo, confirmaron que los integrantes de la familia fallecieron a consecuencia del incidente.

Las autoridades brasileñas iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué originó el incendio y establecer si el globo cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para operar.

El hecho ha generado conmoción y reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en vuelos recreativos en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD