Un trágico accidente aéreo se registró en Brasil, donde un globo aerostático se incendió en pleno vuelo, provocando la muerte de una familia completa.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, la aeronave comenzó a arder por causas que aún están bajo investigación. Testigos señalaron que el fuego se expandió rápidamente, generando escenas de pánico y desesperación entre los ocupantes.

En medio del siniestro, uno de los pasajeros cayó desde varios metros de altura antes de que el globo descendiera de forma abrupta.

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el impacto; sin embargo, confirmaron que los integrantes de la familia fallecieron a consecuencia del incidente.

Las autoridades brasileñas iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué originó el incendio y establecer si el globo cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para operar.

El hecho ha generado conmoción y reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en vuelos recreativos en el país.

