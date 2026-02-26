Tras intento de robo de Bs 700.000, minero baleado en El Alto permanece estable

El minero de 63 años que resultó herido durante un violento atraco tras recibir un disparo en el muslo durante un violento asalto en inmediaciones del cuartel Ingavi, en El Alto, se encuentra estable y en proceso de recuperación; recibe antibióticos para evitar complicaciones, según el reporte médico brindado desde el Hospital Agramont, donde permanece internado.

“El paciente al momento se encuentra estable. Ha recibido una herida en región del muslo derecho por proyectil y ya se hizo un procedimiento quirúrgico por requerimiento de hematología”, explicó la doctora Giomara Álvarez.

Tras la cirugía, el hombre permanece bajo control médico permanente para prevenir posibles complicaciones.

“Solamente estamos a la espera de ver si la herida se infecta. Va a estar con antibióticos en los próximos días y nada más por el momento”, detalló la galena.

El disparo se produjo cuando el trabajador intentó resistirse al asalto y forcejeó con los atacantes, quienes buscaban arrebatarle una mochila que contenía una fuerte suma de dinero. Pese a la gravedad inicial del hecho, el impacto no comprometió órganos vitales, lo que permitió una intervención oportuna y una evolución clínica favorable.

El asalto ocurrió el miércoles en inmediaciones del cuartel Ingavi, donde al menos tres sujetos armados interceptaron a un grupo de cooperativistas mineros para robar una mochila con más de Bs 700.000. La Policía activó un operativo para dar con los responsables, mientras el herido se mantiene estable y fuera de peligro inmediato.

Mira la programación en Red Uno Play