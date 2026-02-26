¿A cuánto están las frutas? Así están los precios este jueves en Santa Cruz

En el segmento “Jueves de mercado” del programa matutino El Mañanero, el presentador Edmundo Gutiérrez se trasladó hasta el Kilómetro 6, específicamente al mercado San Antonio, para verificar los precios actuales de las frutas.

Con su estilo cercano y espontáneo, el conductor comentó que suele acudir con frecuencia al lugar. “Diría yo que mejor persona que yo para venir aquí al Mercado del Kilómetro 6 no hay. Yo vengo todos los domingos, hay algunos caseros que pueden dar fe de ello, pero hoy vinimos a comprar frutas. Me falta frutita en la casa, siempre es bueno tener para los chicos también”, expresó durante la transmisión.

En su recorrido conversó con el comerciante Edson, conocido en el mercado por atender a las caseritas del sector, quien aseguró que los precios se mantienen estables. “Bien, bien, excelente. Los precios están normales”, afirmó.

Consultado sobre el costo de la manzana, detalló que la roja se comercializa en distintas promociones: cuatro unidades por Bs 10, cinco por Bs 10 y también tres por Bs 10, dependiendo del tamaño.

En cuanto al durazno, el kilo se encuentra en Bs 15, mientras que el durazno rojo de partir alcanza los Bs 25 el kilo. Por su parte, el tamarindo se ofrece a Bs 5 el cuarto de kilo.

Según los comerciantes, no se registran variaciones significativas en los precios, lo que representa un alivio para las familias que acuden al popular centro de abastecimiento del Kilómetro 6 en la capital cruceña.

