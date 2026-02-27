“Sin privilegios”: Policía confirma que Jhonny Fernández fue recluido como cualquier interno en Palmasola

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Jhenky David Gómez Córdova, informó que el alcalde cruceño Jhonny Fernández pasó su primera noche en el bloque PC-6 del penal de Palmasola, donde cumple detención preventiva por 100 días, en el marco de una determinación emitida por la autoridad jurisdiccional.

La autoridad policial aseguró que la reclusión se realizó bajo los mismos procedimientos aplicados a cualquier otro interno y descartó la existencia de privilegios.

“Fue introducido al bloque del PC-6 como a cualquier otro interno y está siendo recluido en este ambiente. Directamente ha sido recluido en el bloque del PC-6 donde está cumpliendo su detención preventiva por 100 días que determinó la autoridad jurisdiccional”, señaló el coronel Gómez.

De acuerdo con los reportes recibidos por el director de Régimen Penitenciario del recinto, Fernández permaneció en las instalaciones destinadas a internos de reciente ingreso, espacios donde se realiza un proceso de ambientación antes de su eventual redistribución a otros sectores del penal.

“Ha pasado la noche en instalaciones del PC-6. Son ambientes que están establecidos para aquellas personas que recién ingresan y que reciben un ambientamiento y luego son distribuidos a distintos lugares”, agregó la autoridad.

Asimismo, el comandante departamental indicó que el bloque cuenta con un nivel de seguridad específico, con el objetivo de resguardar la integridad de todos los privados de libertad.

“Lo que queremos es velar la seguridad no solo de él, sino de todas las personas que son recluidas en este penal, con la finalidad de evitar que puedan ser agredidos por otros internos en el interior de este penal”, sostuvo.

Fernández deberá permanecer en detención preventiva durante 100 días mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

