Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la última semana de febrero

El dólar paralelo registró fluctuaciones moderadas durante la última semana de febrero en Bolivia, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas, según los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, la divisa estadounidense mostró leves movimientos tanto en la cotización de venta como de compra, en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales. Esta situación mantiene al mercado paralelo como referencia para distintos sectores económicos y para la población en general.

Cotización día por día

Durante el periodo analizado, el comportamiento fue el siguiente:

Lunes 23 de febrero

Venta: Bs 9,04 | Compra: Bs 9,03

Martes 24 de febrero

Venta: Bs 9,02 | Compra: Bs 9,01

Miércoles 25 de febrero

Venta: Bs 9,02 | Compra: Bs 9,03

Jueves 26 de febrero

Venta: Bs 9,01 | Compra: Bs 9,03

Viernes 27 de febrero

Venta: Bs 9,02 | Compra: Bs 9,03

Tendencia semanal

En términos generales, el dólar paralelo osciló dentro de un margen reducido, con variaciones de apenas centavos entre el punto más alto y el más bajo de la semana. Este comportamiento refleja una etapa de relativa estabilidad en el mercado informal, sin presiones abruptas en la cotización.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus valores continúan siendo tomados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera, en un escenario donde la dinámica de oferta y demanda sigue marcando el pulso cambiario diario.

Mira la programación en Red Uno Play