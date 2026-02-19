Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este jueves

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este jueves 19 de febrero al mediodía una leve variación respecto a los valores observados durante las primeras horas de la jornada, reflejando la constante tensión entre oferta y demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:14 el dólar se cotizaba en Bs 9,06 para la venta y Bs 9,08 para la compra. Estas cifras muestran un ligero ajuste frente a la mañana, cuando la moneda norteamericana alcanzó Bs 9,08 para la venta y Bs 9,13 para la compra.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, también presentó leves movimientos en el mercado informal, situándose en Bs 9,06 para la venta y Bs 9,09 para la compra, manteniéndose en un rango similar, pero con pequeñas diferencias entre plataformas de referencia.

Estas fluctuaciones, aunque mínimas en términos numéricos, son seguidas con atención por comerciantes, importadores y ciudadanos que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la escasez de divisas en el sistema financiero formal.

