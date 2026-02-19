Exministro afirma que decreto 5548 impulsa mayor producción de GLP y apertura del mercado

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que el Decreto Supremo 5548, que autoriza de manera excepcional la importación de petróleo crudo, representa un nuevo paso en el proceso de apertura del mercado de combustibles.

Ríos explicó que la norma permite a YPFB Refinación importar petróleo crudo para su refinación, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno en el marco de la emergencia energética.

Uno de los efectos centrales del decreto, según el exministro, es el impulso a una mayor producción de gas licuado de petróleo (GLP) en las refinerías, lo que permitiría evitar la importación de este energético.

Ríos indicó que la norma tiene un doble impacto fiscal y productivo, ya que suspende por un año el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), lo que implica menores ingresos para el Estado, pero a la vez incentiva la producción interna de GLP.

Asimismo, detalló que el decreto habilita a las refinerías a vender combustibles directamente a consumidores mayoristas, un mercado que, según dijo, aún no existe formalmente, pero que podría desarrollarse en el corto plazo.

“Estas refinerías pueden vender a los consumidores mayoristas. Por ahora todavía no hay mayoristas, pero es un paso próximo que va a venir”, sostuvo.

Ríos consideró que estas medidas son necesarias para avanzar hacia un modelo en el que el sector privado tenga mayor participación en el abastecimiento de combustibles, con YPFB compitiendo en igualdad de condiciones.

“Son pasos necesarios en el camino a que el sector de abastecimiento de combustibles transite del sector público al sector privado, donde YPFB tiene que ser un competidor más”, afirmó.

No obstante, advirtió que se trata de soluciones transitorias ante la compleja situación del sector energético.

“No hay solución inmediata; son pequeños pasos transitorios hacia normalizar un mercado de abastecimiento de combustibles que hoy está monopolizado por YPFB”, expresó.

