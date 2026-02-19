Bolivia marca un antes y un después en su desarrollo acuícola. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, concretó la primera producción de post-larvas de camarón gigante de Malasia nacidas íntegramente en territorio nacional.

El hito científico se registró en el Centro de Investigación Acuícola de San Juan de Yapacaní, donde el equipo técnico logró estandarizar los complejos protocolos de reproducción y larvicultura de esta exigente especie.

Un desafío técnico superado

El camarón gigante de Malasia —conocido científicamente como Macrobrachium rosenbergii— requiere condiciones especiales durante sus primeras etapas de desarrollo.

A diferencia de otras especies, necesita niveles controlados de salinidad en sus fases iniciales. Para superar este desafío en un país sin salida al mar, el INIAF implementó laboratorios especializados con respaldo estratégico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El resultado: post-larvas producidas completamente en Bolivia.

El INIAF produce por primera vez camarón gigante en Bolivia. Foto INIAF.

Proyección para el sector productivo

Según el instituto, en un plazo de 90 a 120 días se consolidará definitivamente el ciclo productivo, lo que permitirá poner las post-larvas a disposición de acuicultores en todo el país.

Este avance se enmarca en la política de sustitución de importaciones, ya que históricamente el consumo de camarón en Bolivia ha dependido de la oferta externa.

Más oportunidades para las familias productoras

La producción nacional de esta especie abre nuevas oportunidades para el sector acuícola:

Diversificación de ingresos

Mayor competitividad

Reducción de dependencia externa

Fortalecimiento de la economía local

El INIAF produce por primera vez camarón gigante en Bolivia. Foto INIAF.

Con este logro, Bolivia no solo avanza en innovación científica, sino que apuesta por un modelo productivo más autosuficiente y sostenible.

Un pequeño organismo en etapa larvaria… que puede generar un gran impacto en la economía nacional.

Mira la programación en Red Uno Play