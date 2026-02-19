YPFB garantiza calidad del combustible y pide diálogo a transporte libre en Cochabamba

El vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, aseguró que la gasolina que actualmente se comercializa en las estaciones de servicio de Cochabamba y el país cumple con todas las condiciones de calidad exigidas por norma y los respectivos controles de laboratorio.

“Queremos darles la tranquilidad de que la gasolina que está en las estaciones cumple con las condiciones requeridas. Ha pasado por controles de calidad y estudios de laboratorio que verifican que está en buenas condiciones”, dijo.

Daroca explicó que la aclaración surge ante los cuestionamientos de dirigentes del transporte libre en Cochabamba y remarcó que incluso se invitó a los representantes del sector a conformar una comisión para fiscalizar los procesos de control en las plantas de almacenamiento, laboratorios y oficinas de la estatal petrolera.

Lamentó que el sector no haya aceptado participar, pese a la predisposición.

“Nos interesaba que formen parte del proceso de verificación y que sean parte fiscalizadora, pero no han querido conformar esta comisión. Además, consideramos que algunas declaraciones han tergiversado lo discutido en las reuniones”, sostuvo.

El vicepresidente de Operaciones de YPFB recordó que semanas atrás se detectó un problema en un lote de gasolina desestabilizada, pero esta situación fue reconocida por la empresa y se activó un seguro para compensar a los afectados.

Remarcó que a partir de ese hecho, aseguró que se reforzaron los controles para garantizar que el combustible importado cumpla todas las especificaciones técnicas y de seguridad.

Respecto al color de la gasolina, enfatizó que existe “mucha desinformación” porque el color no determina la calidad del producto debido a que en las refinerías se añade un colorante según la zona de comercialización, en cumplimiento de un decreto supremo.

Además, sostuvo que al tratarse de combustible importado desde distintos países, el color puede variar, pero la calidad se certifica mediante análisis de laboratorio cuyos resultados también están disponibles en oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Por su parte, el dirigente del transporte libre, Mario Ramos, señaló que no se logró un acuerdo con autoridades de YPFB y la ANH sobre la calidad de combustible, por lo que se otorgó un plazo de 24 horas para que se retire los carburantes observados.

“Sí o sí vamos a tener que percibir este combustible, eso nos han dicho las autoridades, porque así ha venido desde su origen y así lo han adquirido. Ni siquiera tienen la delicadeza de mejorar el producto”, agregó.

Ante esta situación, el sector ratificó que dio un plazo de 24 horas para que se retire del mercado lo que consideran combustible de mala calidad, mientras que YPFB ratificó que el producto cumple con las normas vigentes y reiteró su invitación al diálogo.



