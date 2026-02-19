Cómo el marketing digital y las redes sociales ayudan a los emprendedores a potenciar sus negocios

Hoy, la presencia en entornos digitales ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para que los emprendedores potencien sus negocios, amplíen su alcance y compitan en igualdad de condiciones con empresas más grandes.

Alejandro Soruco, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que el dominio de estas herramientas es clave para la innovación y el desarrollo económico.

“Un emprendedor que está en el afán de innovar y aportar a nuestra sociedad tiene que conocer bastante bien lo que es el manejo digital, el entorno de las redes sociales, y no solo las redes sociales, sino el marketing digital, también la innovación en plataformas digitales y sobre todo el comercio electrónico”, afirma el académico.

El marketing digital es una de las herramientas más poderosas y eficaces. Una de las principales ventajas es que permite aumentar la visibilidad de los negocios con inversiones accesibles y estrategias bien segmentadas.

A través de redes sociales, SEO y contenido de valor, los emprendedores pueden atraer clientes potenciales y generar ventas sostenidas.

Una investigación realizada el 2025 en Machala Ecuador, apoyada en datos de HubSpot y Smart Insights, reveló que el 88 % de un grupo de emprendedores considera que el contenido digital es clave para el desarrollo de sus negocios. Además, el 68 % implementa estrategias de marketing, de las cuales el 84 % se enfocan en redes sociales, logrando un aumento del 67 % en el tráfico web y un 61 % más de leads a pesar de enfrentar barreras como limitaciones de tiempo y recursos.

De la misma manera, las proyecciones indican que, con una correcta implementación de estrategias, los negocios pueden incrementar su tráfico y ventas hasta en un 30% más hacia 2026. Para lograrlo, es fundamental entender que el marketing digital no es estático, sino un ecosistema en constante evolución.

Como señala Soruco, “todo este tema de las redes sociales, el e-commerce, todo está en constante cambio. Entonces, todos los profesionales, emprendedores, innovadores que están en esto tienen que ir a la par de este desarrollo constante”.

El marketing de contenidos y el SEO son pilares para atraer clientes de manera orgánica. Crear blogs, guías o tutoriales que resuelvan problemas reales de la audiencia permite posicionar la marca en buscadores como Google y generar confianza. Este enfoque, conocido como inbound marketing, deja de “perseguir” clientes para lograr que ellos lleguen al negocio por interés propio.

Las redes sociales y la publicidad digital cumplen un rol esencial para acelerar resultados. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o LinkedIn permiten segmentar audiencias con gran precisión y lanzar campañas pagadas que maximizan el retorno de inversión. Publicaciones interactivas, sorteos, colaboraciones con microinfluencers y estrategias de retargeting ayudan a mantener el interés del público y recuperar a quienes ya visitaron el negocio.

Sin embargo, Soruco enfatiza que no basta con “estar” en redes sociales, sino que es necesario conocerlas a profundidad y usarlas estratégicamente, ya que “tenemos mucho potencial en las herramientas y hay mucho trabajo de por medio”.

Otra herramienta clave es el email marketing y la automatización. A través de newsletters, chatbots y campañas automatizadas, los emprendedores pueden fidelizar clientes y mantener una relación constante con su audiencia. Este tipo de estrategias resulta especialmente efectivo porque vender a un cliente recurrente es mucho más económico que captar uno nuevo.

El enfoque estratégico del marketing digital también implica trabajar con un embudo de ventas: atraer, convertir y fidelizar. En la etapa de atracción, el contenido educativo y los anuncios segmentados generan visibilidad; en la conversión, herramientas como WhatsApp Business, landing pages y testimonios facilitan la decisión de compra; y en la fidelización, la comunicación constante y las comunidades digitales fortalecen la lealtad del cliente.

Para Soruco, este proceso debe estar respaldado por formación y visión de futuro. “Cada vez tenemos más especialistas que nos permiten entender y ver la condición en la que estamos trabajando ahora para poder proyectar y tener muy buenas miras hacia el futuro”, explica el académico.

Desde la academia, Unifranz trabaja en sentar las bases del comercio electrónico y el marketing digital en Bolivia. “La carrera de ingeniería comercial cada vez está trabajando más en potenciar y sentar las bases de lo que es el comercio electrónico aquí en Bolivia para tener ese contexto bien internalizado y potenciar posteriormente hacia afuera”, explica Soruco.

Esta formación resulta fundamental para que los emprendedores adapten las estrategias a su realidad, midan resultados y optimicen recursos. La clave está en comprender el entorno digital, experimentar, medir y ajustar constantemente. El mercado cada vez es más competitivo, quienes logren dominar estas estrategias estarán mejor preparados para innovar, crecer y aportar al desarrollo económico del país.

