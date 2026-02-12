La IA redefine la práctica médica y la formación en salud de futuros médicos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la salud marca uno de los cambios más profundos en la práctica médica contemporánea y, al mismo tiempo, redefine la formación universitaria de los futuros profesionales. Con diagnósticos más precisos, atención médica a distancia y procesos clínicos más ágiles son solo algunas de las transformaciones que hoy se consolidan gracias a la tecnología, obligando a las universidades a repensar sus modelos educativos.

Miguel Ángel Silva, médico y director de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que este proceso es inevitable y necesario. “La tecnología, la inteligencia artificial, son herramientas importantísimas hoy en día y no podemos obviar porque el mundo está inmerso en esa realidad y la medicina mucho más”, afirma el académico.

En el campo de la salud, la IA ya cumple un rol estratégico. Sistemas inteligentes permiten interpretar imágenes médicas, analizar grandes volúmenes de datos clínicos y predecir riesgos con una precisión cada vez mayor. Además, la telemedicina impulsada por algoritmos facilita el acceso a servicios de salud en zonas alejadas, donde la atención presencial resulta limitada.

“Para la medicina es una herramienta importantísima para ayudar a generar diagnósticos mucho más precisos, alcanzar y llegar a la gente a lugares recónditos donde la salud, o físicamente, no llega”, explica Silva.

A nivel global, el desarrollo avanza hacia modelos de IA agéntica (sistema de IA autónomo que puede actuar de forma independiente para alcanzar objetivos predeterminados), capaces de monitorear pacientes en tiempo real mediante dispositivos conectados, detectar deterioros tempranos y personalizar tratamientos.

Esta evolución no solo mejora la eficiencia clínica, sino que libera tiempo del personal médico para fortalecer la relación humana con el paciente.

“Esta clase de algoritmos tiene un triple impacto: para los pacientes, mejora la calidad de la atención recibida y reduce los tiempos de espera; para los profesionales, permite priorizar los casos de más riesgo, ayuda a ahorrar tiempo en la elaboración del informe y mejora la eficiencia; y para las organizaciones, mejora los flujos asistenciales y optimiza tiempos”, destaca Alfonso Martínez, director general de Incepto (una plataforma europea líder en IA para la imagen médica) para Iberia y Latinoamérica.

Este avance tecnológico también impacta directamente en la educación universitaria de Medicina. La enseñanza deja atrás un enfoque centrado en la memorización para priorizar el razonamiento clínico asistido por tecnología, el análisis de datos y la toma de decisiones basada en evidencia.

Simulaciones clínicas con pacientes virtuales, realidad aumentada para el estudio anatómico y tutores inteligentes que personalizan el aprendizaje ya forman parte de la formación médica en distintas universidades del mundo.

Silva destaca que este cambio exige una actualización profunda de los planes de estudio. “Hay universidades como Unifranz que estamos empezando a rediseñar nuestros planes de estudio nuestros currículos justamente con esa visión innovadora, transformadora, adecuándonos a los a la a la nueva evolución tecnológica”, señala.

En este proceso, la IA se convierte en una aliada pedagógica que permite practicar procedimientos sin riesgo, evaluar competencias clínicas y fortalecer habilidades éticas y comunicacionales.

La incorporación de IA en la educación médica también plantea desafíos. La gobernanza de los algoritmos, la protección de datos sensibles y la supervisión humana siguen siendo aspectos clave. Por ello, los nuevos currículos integran contenidos sobre ética digital, alfabetización de datos y uso responsable de tecnologías, reforzando la idea de que la IA debe apoyar, y no reemplazar, el criterio médico.

En este contexto, Silva subraya la necesidad de colaboración entre el sector académico y el tecnológico. “Generar una especie de alianza entre las organizaciones que llevan a cabo la tecnología y las universidades para crear nuevos currículos, nuevos planes de estudios que se adecuen a esa tecnología”, afirma.

La integración de la IA en la salud y en la formación universitaria de medicina representa, así, un cambio de paradigma. Más que una herramienta, se convierte en un componente estructural del aprendizaje y de la práctica clínica. El desafío para las universidades es formar médicos capaces de interactuar críticamente con la tecnología, sin perder de vista lo esencial: el juicio profesional, la ética y el trato humano que siguen siendo el corazón de la medicina.

