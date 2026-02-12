Requisa en Palmasola a días del feriado de Carnaval: encuentran armas blancas, celulares y alcohol

Un contingente de aproximadamente 250 efectivos policiales ingresó la madrugada de este jueves al penal de Palmasola, en Santa Cruz, para ejecutar una requisa general en los pabellones.

El operativo comenzó pasadas las 4:00 y contó con la participación de distintas unidades y Estaciones Policiales Integrales (EPI). La intervención se realizó bajo la coordinación del gobernador del penal, coronel Juan Carlos Corrales.

De manera preliminar, se conoce que durante la inspección se encontró una cantidad considerable de armas blancas, cargadores, teléfonos celulares y alcohol artesanal al interior de los recintos.

Operativo previo al feriado de Carnaval

La requisa se realiza a tres días del inicio del feriado de Carnaval, con el objetivo de prevenir incidentes dentro del centro penitenciario. Algunas personas fueron aisladas, ya que serían señaladas como presuntos responsables de la posesión de los objetos encontrados.

