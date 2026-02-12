TEMAS DE HOY:
requisa en palmasola Caso maletas El Alto transporte

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Requisa en Palmasola a días del feriado de Carnaval: encuentran armas blancas, celulares y alcohol

El operativo comenzó cerca de las 4:00 con participación de distintas unidades policiales. Autoridades prevén informar resultados oficiales en las próximas horas.

Red Uno de Bolivia

12/02/2026 6:41

Escuchar esta nota

Un contingente de aproximadamente 250 efectivos policiales ingresó la madrugada de este jueves al penal de Palmasola, en Santa Cruz, para ejecutar una requisa general en los pabellones.

El operativo comenzó pasadas las 4:00 y contó con la participación de distintas unidades y Estaciones Policiales Integrales (EPI). La intervención se realizó bajo la coordinación del gobernador del penal, coronel Juan Carlos Corrales.

De manera preliminar, se conoce que durante la inspección se encontró una cantidad considerable de armas blancas, cargadores, teléfonos celulares y alcohol artesanal al interior de los recintos.

 

 

 

Operativo previo al feriado de Carnaval

La requisa se realiza a tres días del inicio del feriado de Carnaval, con el objetivo de prevenir incidentes dentro del centro penitenciario. Algunas personas fueron aisladas, ya que serían señaladas como presuntos responsables de la posesión de los objetos encontrados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD