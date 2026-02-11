¿Qué pasará con el pastor peruano aprehendido? Esto dice la defensa de la víctima

Tras la aprehensión del pastor evangélico de nacionalidad peruana en la ciudad de Santa Cruz, la atención legal se centra ahora en la audiencia de medidas cautelares. La defensa de la víctima fue contundente al señalar que el comportamiento del acusado busca frenar el avance de la justicia.

De la conferencia de prensa al silencio procesal

A pesar de que el líder religioso aseguró públicamente que colaboraría con la investigación para demostrar su inocencia, su estrategia legal cambió al llegar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde optó por abstenerse de declarar.

Para la abogada de la víctima, este silencio, sumado a sus acciones previas, es una señal clara de riesgo procesal. "Hasta ahora lo que se ha visto en el actuar de él es mera obstaculización y ataques disimulados utilizando su jerarquía en la iglesia", afirmó la jurista, cuestionando que el pastor use comunicados para mostrar una disposición que no refleja ante los fiscales.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El futuro inmediato del pastor peruano se definirá en las próximas horas ante un juez. Estos son los puntos clave del siguiente paso:

Audiencia de medidas cautelares: El Ministerio Público solicitará que un juez determine si el acusado debe enfrentar el proceso en detención preventiva o bajo medidas sustitutivas (libertad con restricciones).

Garantía de investigación: La defensa buscará que el imputado sea recluido preventivamente, argumentando que su libertad representa un peligro para la víctima y que existe riesgo de que siga utilizando su influencia para entorpecer la recolección de pruebas.

Doble proceso: El pastor no solo enfrenta el cargo de estupro agravado, sino también una segunda causa por violencia familiar o doméstica.

El factor "influencia"

La defensa enfatizó que el Ministerio Público tomó la decisión de aprehenderlo debido a los elementos llamativos encontrados en la etapa preliminar. La abogada insistió en que el pastor ha utilizado su posición de poder dentro de su congregación para intentar validar su postura, lo que complica la situación para la víctima, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos investigados.

