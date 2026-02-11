Pastor peruano acusado de estupro queda aprehendido tras abstenerse de declarar

El pastor evangélico de nacionalidad peruana, Marco Antonio N. d. A., fue aprehendido este miércoles luego de presentarse en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para prestar declaración dentro de una investigación por un presunto delito de estupro agravado.

El acusado acudió a las oficinas policiales a las 15:00, después de ofrecer una conferencia de prensa en la que afirmó que se presentaría ante las autoridades las veces que fuera necesario con el fin de demostrar su inocencia. Sin embargo, durante su comparecencia decidió abstenerse de declarar, tras lo cual se ejecutó su aprehensión.

El caso se enmarca en un segundo proceso penal abierto de oficio por el Ministerio Público. Esta nueva causa surgió a partir de un informe emitido por la fiscal asignada al primer proceso, que advirtió indicios de un posible delito de estupro agravado y de violencia familiar o doméstica.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que el segundo proceso incorpora un agravante debido a que, según la denuncia, existiría un vínculo de consanguinidad entre la presunta víctima quien era menor de edad al momento de los hechos investigados y el denunciado.

La autoridad señaló que ambos procesos fueron iniciados conforme a las formalidades establecidas por ley y que el investigado deberá responder ante la justicia en las dos causas penales abiertas en su contra.

Las investigaciones continúan en etapa preliminar, mientras el Ministerio Público recaba elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Mira la programación en Red Uno Play