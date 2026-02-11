TEMAS DE HOY:
La Verde Sub-17 está imparable: derrotó 2-1 a Ecuador

Por el Torneo Jóvenes Promesas, que se desarrolla en Argentina, la selección boliviana juvenil venció este miércoles a su par de Ecuador por 2-1.

Martin Suarez Vargas

11/02/2026 18:36

Jugadores de la selección boliviana de fútbol Sub17 celebrando uno de los goles ante la selección de Ecuador. Foto: redes sociales.
Argentina.

Escuchar esta nota

Por el Torneo Jóvenes Promesas, que se desarrolla en Argentina, la selección boliviana juvenil venció a su par de Ecuador por 2-1. El triunfo llega un día después de haber aplastado 5-0 a Paraguay. Los dirigidos por Gabriel Ramírez habían comenzado el certamen con una derrota 2-1 ante Uruguay.

Luego de su contundente triunfo contra la selección de Paraguay, ahora la Verde Sub17 suma 6 puntos dentro del Grupo B del torneo que organiza el club Talleres de Córdoba.

