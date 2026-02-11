Implementan el repechaje en el Torneo de Verano para garantizar más partidos

El Torneo de Verano ha implementado un sistema de playoffs diseñado para maximizar la cantidad de partidos y mantener la competitividad de los clubes durante toda la temporada.

Según explicó José A. Claure, director de Marketing y Comercial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), “los ocho equipos que participen en la primera fase de playoffs se enfrentarán entre sí, mientras que los cuatro clubes eliminados en los cuartos de final tendrán una segunda oportunidad de clasificar a la siguiente etapa”.

Claure aclaró que, además de los equipos que avanzan, los dos semifinalistas que no lleguen a la final también tendrán posibilidad de continuar en competencia.

“Estamos sumando la mayor cantidad de partidos posibles para que todos los clubes puedan generar ritmo de competencia y preparar a sus jugadores”, señaló.

El director de la FBF destacó que los enfrentamientos incluyeron clásicos desde la fase inicial del torneo, una decisión que busca generar mayor espectáculo y visibilidad para los clubes.

Respecto a la participación de jugadores destacados como Marcelo Martins, Claure aclaró que el torneo no fue concebido en torno a un futbolista en particular.

Finalmente, Claure señaló que la planificación también busca favorecer a la selección nacional, cuyo cuerpo técnico viajará a México para inspeccionar campos de entrenamiento, hoteles de concentración y traslados, de cara al repechaje contra Surinam.

“Queremos asegurar las mejores condiciones para que los jugadores puedan prepararse y alcanzar el objetivo final, que es clasificar al Mundial”, explicó.

Mira la programación en Red Uno Play