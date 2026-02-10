¡Atención país! El posible once de The Strongest para el duelo decisivo ante Deportivo Táchira

El Tigre visita hoy San Cristóbal desde las 20:30 y buscará defender el 2-1 logrado en La Paz para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.
10/02/2026 12:46
The Strongest define esta noche su continuidad en la Copa Libertadores cuando visite a Deportivo Táchira, desde las 20:30, en el partido de vuelta de la Fase 1 del torneo continental.
El equipo dirigido por Eduardo Villegas llega con una ventaja mínima, tras el 2-1 conseguido en el duelo de ida en La Paz, por lo que un empate o una victoria lo clasificarán directamente a la siguiente instancia.
De acuerdo a lo planificado por el cuerpo técnico, el posible once aurinegro tendría a Banegas en el arco; Bustos y Chiatti como defensores centrales; Saucedo y Moya por los costados. En el mediocampo estarían Arrascaita, Castro y Welch, mientras que en ofensiva aparecerían Cuéllar, Ventura y Algarañaz.
Por su parte, Deportivo Táchira, dirigido por Álvaro Recoba, podría formar con Camargo en el arco; Camacho y Sánchez como centrales; Provenzano y Lusnig como laterales. En el mediocampo jugarían Calzadilla, Balsa Pérez y Lozano, mientras que en ataque estarían Alfonso y Peñaranda.
Con la serie abierta y un marcador ajustado, se espera un duelo intenso en el que The Strongest buscará sellar su clasificación y mantener viva la ilusión boliviana en la Libertadores.
