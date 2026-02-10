TEMAS DE HOY:
Secuestro en San Carlos Crimen de Luana Piso Firme

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención país! El posible once de The Strongest para el duelo decisivo ante Deportivo Táchira

El Tigre visita hoy San Cristóbal desde las 20:30 y buscará defender el 2-1 logrado en La Paz para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 12:46

Izquierda: plantel de Táchira celebrando uno de sus goles en campeonato local. Derecha: The Strongest durante un entrenamiento rutinario. Foto: redes sociales.
Venezuela.

Escuchar esta nota

The Strongest define esta noche su continuidad en la Copa Libertadores cuando visite a Deportivo Táchira, desde las 20:30, en el partido de vuelta de la Fase 1 del torneo continental.

El equipo dirigido por Eduardo Villegas llega con una ventaja mínima, tras el 2-1 conseguido en el duelo de ida en La Paz, por lo que un empate o una victoria lo clasificarán directamente a la siguiente instancia.

De acuerdo a lo planificado por el cuerpo técnico, el posible once aurinegro tendría a Banegas en el arco; Bustos y Chiatti como defensores centrales; Saucedo y Moya por los costados. En el mediocampo estarían Arrascaita, Castro y Welch, mientras que en ofensiva aparecerían Cuéllar, Ventura y Algarañaz.

Por su parte, Deportivo Táchira, dirigido por Álvaro Recoba, podría formar con Camargo en el arco; Camacho y Sánchez como centrales; Provenzano y Lusnig como laterales. En el mediocampo jugarían Calzadilla, Balsa Pérez y Lozano, mientras que en ataque estarían Alfonso y Peñaranda.

Con la serie abierta y un marcador ajustado, se espera un duelo intenso en el que The Strongest buscará sellar su clasificación y mantener viva la ilusión boliviana en la Libertadores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD