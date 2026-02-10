TEMAS DE HOY:
The Strongest define hoy su continuidad en la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 12:22

Carmelo Algarañaz junto a Víctor Ábrego en entrenamieno del Club The Strongest. Foto: redes sociales del club.
Bolivia.

The Strongest devolverá hoy la visita a Deportivo Táchira de Venezuela, desde las 20:30, en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, por la Fase 1 de la Copa Libertadores, en busca de acceder a la siguiente fase de la competencia; un tropiezo lo dejará prácticamente eliminado.

Los dirigidos por Eduardo Villegas deben sacar una victoria para pasar de ronda; caso contrario, obtener un empate. En el caso extremo, una victoria por la mínima diferencia de los locales forzará a los penales.

Para este compromiso habrá terna paraguaya, liderada en el campo por Derlis López López (Paraguay), con asistentes José Cuevas y Julio Aranda; el VAR estará a cargo de Fernando López.

