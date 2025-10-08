Joaquín Monasterio lidera la lucha de The Strongest por el título

El director técnico de The Strongest, Joaquín Monasterio, estuvo presente en el set del programa “Que No Me Pierda”, donde compartió su visión del presente y futuro del club paceño. A pesar de los desafíos que ha enfrentado el equipo, el entrenador cruceño reafirmó su confianza en el plantel y aseguró que el objetivo principal sigue siendo pelear el campeonato hasta la última fecha.

Monasterio destacó el compromiso de sus jugadores y la importancia de mantener la concentración en lo deportivo.

“Todo este mes tenemos la Copa Paceña y un partido pendiente con Independiente el próximo viernes. Cada presentación implica una exigencia, y eso es lo que demanda el Tigre”, explicó. El entrenador enfatizó que su equipo está enfocado en cumplir con las altas expectativas del club y su hinchada.

Respecto a la crisis que atraviesa el club en lo interno, Monasterio reconoció que no atraviesan su mejor momento, pero que eso no afecta al grupo. “Estamos tratando de que no nos perjudique. Nosotros tenemos cercanía con el jugador, que es el principal protagonista, y día a día se esfuerzan para competir al más alto nivel”, afirmó.

Monasterio fue claro al señalar que todos los partidos que quedan en el calendario son tomados como finales y sobre su continuidad en el cargo, el técnico aclaró que aún no se ha discutido el tema con la dirigencia.

“No nos hemos sentado a hablar sobre eso, estamos abocados al final del semestre. Creo que habrá tiempo para definir esa situación”, comentó. Sin embargo, destacó el compromiso del plantel y su determinación para terminar el torneo peleando en lo más alto.

Finalmente, Monasterio compartió su sueño como entrenador: “Primero seguir creciendo y evolucionando. He tenido buenos desafíos en esta corta carrera y el futuro dirá. Es importante salir y explorar otras ligas, pero el sueño de todo entrenador es dirigir a su selección”.

También se refirió al arbitraje nacional, señalando que es un tema pendiente de mejora: “Siempre vamos a pedir que el arbitraje sea justo, porque es un factor determinante en el objetivo de cada equipo”.

