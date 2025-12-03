Peruano secuestrado en Ichilo se dedicaba a la venta de soya y no tenía antecedentes

La Policía de la provincia de Ichilo continúa con la investigación del secuestro de Alexander C.J., un ciudadano peruano raptado el pasado domingo en el municipio de San Juan, localidad de La Enconada.

Según el reporte policial, cinco personas encapuchadas ingresaron a su vivienda y se lo llevaron por la fuerza hacia un destino desconocido.

Exigen $us 300 mil de rescate

El coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Ichilo, confirmó que la familia de la víctima recibió una llamada exigiendo $us 300 mil para su liberación. Alexander se dedica a la comercialización de soya y no tenía antecedentes delictivos, aunque la Policía no descarta un posible vínculo con personas relacionadas con el narcotráfico.

“Estamos analizando su entorno familiar y laboral. No se trata de un hecho aislado, podría tratarse de un grupo organizado”, afirmó el coronel Gutiérrez.

Hipótesis vinculadas a la Ley 1008

El jefe policial agregó que se investiga una posible relación con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, aunque recalcó que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

“Desde el domingo estamos realizando un seguimiento constante con análisis criminal y tecnología, bajo estricta reserva para no entorpecer el caso”, señaló.

Contexto: aumento de secuestros en Bolivia

Este hecho se suma a una ola reciente de secuestros reportados en diferentes regiones del país, incluidos Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba, lo que refuerza la alerta por el avance de grupos criminales organizados.

