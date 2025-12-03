VIDEO: ¡Se lanzó a un auto! Un hombre ebrio y sin ropa pone en ‘jaque’ a conductores

Un insólito y peligroso suceso tuvo lugar en la Ruta Internacional 255, que conecta Río Gallegos con Chile, cuando un hombre completamente desnudo y visiblemente ebrio caminaba por el medio del asfalto, lanzándose hacia los vehículos que transitaban por la vía.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 58, al norte de Punta Arenas, y fue advertido por los primeros conductores que debieron realizar maniobras bruscas y frenadas de emergencia para evitar atropellarlo. Varios usuarios registraron la escena en video, que rápidamente se viralizó. Las imágenes muestran al hombre –de nacionalidad chilena– saltando sobre el capó de un auto e intentando subirse a la puerta de un camión en movimiento, en pleno frío extremo de la zona.

El riesgo para su vida y la de los conductores generó gran preocupación. La tensión escaló cuando el sujeto arrojó una piedra contra un auto en el que viajaban dos argentinos, rompiendo el parabrisas, lo que derivó en imputaciones por daños a la propiedad.

Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond recibieron múltiples llamados de alerta y acudieron rápidamente, logrando interceptar al hombre a pocos kilómetros del lugar donde había sido visto por primera vez.

Según los efectivos, el hombre, de unos 50 años, estaba fuera de control debido a su estado etílico y mostraba un alto grado de agresividad. “El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, detallaron desde la policía local.

El individuo fue reducido, trasladado a la unidad policial y posteriormente derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con los procedimientos judiciales. Actualmente se encuentra detenido por desórdenes públicos y daños materiales, a la espera de su presentación ante la justicia.

Mira el video:

