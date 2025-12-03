TEMAS DE HOY:
¿Qué pasará con el precio del pan? Reportan venta del producto a 80 centavos en La Paz

Caseritas y compradores denuncian que el pan se vende a 80 centavos y piden a las autoridades los controles y pronunciamientos correspondientes.

Red Uno de Bolivia

03/12/2025 11:14

Foto: Red Uno
La Paz

A diferencia de días pasados, cámaras de Red Uno captaron la venta de pan en diferentes zonas de La Paz, como la calle Zoilo Flores, en San Pedro, donde las caseritas se disponen a comercializar el producto.

Se observa el retorno de las marraquetas, pero con un precio de 80 centavos, pese a que el Gobierno no firmó un acuerdo con el sector de Panificadores Federados, que decidió subir el precio de 50 a 80 centavos.

Según las comerciantes, los panificadores les dejaron el pan a ese precio, lo que genera molestia en la población y ha provocado una disminución en la comercialización.

“Los panaderos ya están trayendo todo surtido, pero a 80 centavos. La gente compra renegando; los que llevaban 10 panes ahora solo llevan 5”, afirmó una comerciante.

La misma vendedora señaló que, aunque las personas protestan por el precio, las ventas han bajado debido a que los consumidores adquieren menos panes por el incremento en el costo.

Por su parte, una compradora señaló que las marraquetas son muy pequeñas y no tienen el peso correspondiente, por lo que no se justificaría dicho incremento. Asimismo, pidió a las autoridades realizar los controles pertinentes.

 

