A partir de este martes, los vecinos podrán vender pan a 40 centavos la unidad en distintas zonas de La Paz y El Alto, tras reunirse para coordinar los detalles de esta iniciativa.

Roberto Illanes, secretario de conflictos de la junta de vecinos Plan 561 Ciudad Satélite, señaló que se hizo un enlace directo con las juntas vecinales para garantizar la venta del pan a ese precio.

Los dirigentes critican la decisión de los panificadores, quienes anunciaron un aumento a 80 centavos, y buscan proteger la economía de la población. María, dirigente de la zona Boquerón Central Pasankeri, declaró:

“Es un dolor muy profundo para la gente, ellos tienen reducida su economía y los panificadores desean engrandecer su riqueza”, manifestó la dirigente vecinal.

Además, algunos panaderos que apoyan la iniciativa vecinal han recibido amenazas, por lo que pidieron garantías a las autoridades. Illanes agregó:

“Hay amenazas a la gente que está produciendo el pan, y es el colmo; los panaderos en 15 o 20 años se han vuelto un ítem de nuestra sociedad, siendo subvencionados durante todas esas gestiones”, afirmó Illanes.

