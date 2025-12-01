¿Subirá el precio del pan desde mañana en La Paz y Cochabamba?

La población boliviana permanece en medio de la incertidumbre sobre el precio del pan, al cumplirse el paro de 72 horas convocado por los panificadores federados. El sector ha advertido que, ante el fin de la subvención estatal de insumos como la harina, el pan de batalla dejará de costar Bs 0,50 para venderse a Bs 0,80.

El anuncio del incremento generó reclamos ciudadanos, escasez del producto durante el fin de semana y una movilización de autoridades para intentar frenar la medida.

La noche de este domingo, un recorrido por panaderías en La Paz mostró un panorama de cierre total. La mayoría de los establecimientos se encontraban con cadenas y candados, lo que profundizó la incertidumbre sobre la disponibilidad y el precio del producto para la jornada de mañana.

La situación se complica en Cochabamba, donde la representante de los panificadores independientes, Elizabeth Galarza, indicó que el sector recién definirá el precio del pan hasta el martes 2 de diciembre. Galarza también denunció a "dirigentes oportunistas" que estarían aprovechando el paro de los federados para vender el pan a precios de hasta Bs 1.

"Hay dirigentes oportunistas que han manejado esa situación y bueno, ellos están vendiendo a 80 centavos, al precio que están queriendo, qué mal que estemos jugando de esa manera con la población más humilde", lamentó Galarza, en declaraciones a Bolivia TV.

El presidente de los panificadores federados de Cochabamba, José Mamani, ratificó que se volverá a elaborar el pan con el precio único de Bs 0,80, alegando que el Gobierno dejó de entregar insumos subvencionados desde hace tres meses.

Por su parte, el presidente del país, Rodrigo Paz, ratificó la decisión de levantar la subvención, argumentando que "todo lo que es subvención en Bolivia es corrupción" y que busca iniciar un proceso de "honestidad en la producción".

En respuesta, el alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó la decisión del Ejecutivo como un "atentado a la economía" de las familias y anunció controles municipales para evitar cualquier subida de precios no autorizada. Arias pidió al Gobierno negociar con panificadores que considera "honestos" para buscar una solución a la crisis.

