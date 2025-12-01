¡Entró a la casa de las niñas! Vecinos capturan a sujeto que intentó abusar de dos menores en Santa Cruz

Una ola de indignación y alarma sacudió el barrio Recreo Sur, en el Plan 3000, luego de que vecinos descubrieran a un sujeto a punto de cometer un delito sexual contra dos niñas de 5 y 7 años. El agresor, que presuntamente ya había estado acosando a las menores, fue capturado y castigado por los vecinos.

Según el relato de una vecina, el hombre, que reside en la zona, venía siguiendo los movimientos de las niñas. "No había sido la primera vez, ya venía siguiéndolas ya tres veces, espiando si las niñas estaban solas o no", develó.

El incidente ocurrió cuando las menores se quedaron solas en su casa bajo el cuidado de una vecina. El sujeto aprovechó la oportunidad, entró a la vivienda y confrontó a las niñas. "Les mostró sus partes íntimas y les dijo 'te voy a violar, ¿quieres que te viole?', mostrándoles las partes íntimas a las dos", narró la testigo.

Reacción vecinal y captura

Una de las niñas, asustada, corrió a pedir ayuda a la vecina de enfrente, quien estaba al pendiente. Al salir y encarar al hombre, este "se rió y se fue hasta el parque a sentarse".

La rápida acción de la vecina y su esposo, que alertaron al grupo de WhatsApp del barrio, movilizó a la comunidad. "Corrimos para agarrarlo a él", relató la vecina. El sujeto fue capturado y, ante la furia por el intento de abuso, fue golpeado por los residentes antes de ser entregado a efectivos de la Policía, quienes procedieron a su aprehensión.

Los vecinos exigen justicia y que el agresor no regrese a la zona, ya que el trauma es profundo. "Una de las niñas está muy afectada, lo ve al hombre, al sujeto, y se pone a llorar. Pedimos que sea aprehendido, que se haga justicia, que no vuelva al barrio", concluyó la vecina, reflejando el sentir de la comunidad que ahora vive en estado de alerta.

