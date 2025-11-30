Impulsan la revalorización de la Ruta Histórica donde nació Santa Cruz de la Sierra

La Ruta Histórica y Turística ‘Fundación de Santa Cruz de la Sierra’, ubicada en San José de Chiquitos, toma nuevo impulso como patrimonio esencial del departamento. Diversas instituciones culturales y académicas trabajan en la recuperación, promoción y difusión del sitio donde se fundó la antigua ciudad en 1561, reforzada por hallazgos recientes que confirman la magnitud del primer asentamiento cruceño.

El esfuerzo busca posicionar esta ruta como un espacio clave para comprender el origen y la identidad cruceña, articulando tres puntos fundamentales: el Parque Nacional Arqueológico e Histórico Santa Cruz la Vieja, el Museo Santa Cruz la Vieja y el Mirador de Chaves.

Nuevos estudios realizados con tecnología LIDAR ratifican el trazo urbano y la extensión del asentamiento fundacional, que llegó a contar con más de 60 manzanas distribuidas en 90 hectáreas, una planificación notable para la época. Estos hallazgos fortalecen la labor de conservación y el objetivo de convertir la ruta en un destino educativo, turístico y cultural de referencia nacional.

Las entidades involucradas resaltan que conocer este sitio contribuye a recuperar la memoria histórica y a reforzar la identidad regional, invitando a la ciudadanía a recorrer los espacios que narran el origen de Santa Cruz y su evolución.

Mira la programación en Red Uno Play