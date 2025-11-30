¡Última oportunidad! Este domingo concluye la Inspección Técnica Vehicular 2025

Este domingo 30 de noviembre concluye el plazo para la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025, proceso que comenzó el 8 de agosto y que en sus últimos días registra una alta afluencia de propietarios en todo el país.

El horario de atención en los puntos habilitados es de 08:00 a 16:00, según la información publicada por la Policía Boliviana. Los vehículos que no completen la inspección estarán sujetos a una multa de 100 bolivianos.

Durante la ITV, los efectivos revisan el estado general del motorizado, incluyendo:

Sistema eléctrico

Dirección

Frenos

Emisiones

Accesorios de seguridad

Legibilidad de las placas

Además, tras completar la inspección, se entrega una roseta digital con código QR, que registra el historial del vehículo y permite un control más seguro y moderno del parque automotor.

La Policía recordó a los propietarios que pasar la ITV no solo evita sanciones, sino que garantiza que los vehículos circulen en condiciones seguras para todos los ciudadanos. Puedes conocer los puntos de inspección técnica en la página de la Policía Boliviana.

