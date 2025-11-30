Diputada Romero permanece hospitalizada pero estable, indica informe médico

La esposa del vicepresidente Edmand Lara, la diputada Diana Romero, continúa hospitalizada tras presentar un cuadro de cefalea persistente e incapacitante, aunque su evolución es favorable. La paciente, de 38 años, ingresó al servicio clínico el pasado 27 de este mes.

Según el Dr. Carlos Huanca, especialista en medicina interna, Romero presenta un microadenoma de hipófisis, un diagnóstico de aproximadamente dos a tres meses, que actualmente se encuentra bajo tratamiento supervisado por un especialista en Brasil.

El médico destacó que la evolución de la paciente ha sido positiva: “Ha disminuido progresivamente el dolor de cabeza y actualmente se encuentra en piso, estable, lúcida, consciente y movilizando sus extremidades”.

Aunque la cefalea ha disminuido de manera significativa, Romero continúa recibiendo analgésicos diarios, por lo que será necesario observar su evolución antes de definir el alta hospitalaria.

Durante su internación, la diputada pasó del servicio de emergencia a cuidados intermedios, donde recibió monitorización constante y seguimiento cercano, especialmente por la administración previa de fármacos opiáceos.

El Dr. Huanca enfatizó que la prioridad es garantizar que la paciente esté completamente estable y sin dolor antes de autorizar su salida del hospital.

