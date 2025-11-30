¡Atención! Este domingo vence el plazo para la Inspección Técnica Vehicular

Mañana vence el plazo para la Inspección Técnica Vehicular en todo el país y, hasta el momento, no se ha emitido la posibilidad de ampliación.

Durante este sábado, los puntos de inspección registraron una alta afluencia de vehículos, superando los 100 autos inspeccionados en algunos de los lugares habilitados.

El suboficial César Palma, encargado de uno de los puntos de inspección, informó que hoy y mañana atenderán hasta el último vehículo que llegue, sin importar la hora.

“Mañana comenzaremos desde las 7:00 de la mañana y atenderemos hasta las 12 de la noche, cumpliendo con la instrucción de no dejar a nadie sin inspección”, afirmó.

Palma recordó que los propietarios deben acudir con RUAT, fotocopia de carnet y licencia, depósito bancario realizado, además de que la movilidad debe estar en buen estado, con botiquín, extintor y herramientas necesarias.

En Santa Cruz están habilitados 25 puntos de inspección en diferentes zonas de la ciudad, mientras que cinco puntos adicionales corresponden a provincias.

Mira la programación en Red Uno Play