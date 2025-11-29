Delincuentes irrumpen una vivienda en El Alto y se llevan Bs. 80.000, joyas y armas de fuego

Un violento robo agravado se registró en horas de la noche en la zona Villa Adela de la ciudad de El Alto, donde antisociales ingresaron por la fuerza a la vivienda de un presunto efectivo policial, ubicada en la calle Portachuelo, y sustrajeron una importante suma de dinero además de objetos de valor y armamento.

De acuerdo con el informe preliminar, los delincuentes habrían esperado a que el propietario no se encontrara en el inmueble para proceder a forzar y destrozar las chapas de seguridad, permitiendo su ingreso a los ambientes internos.

Una vez dentro, revisaron varias habitaciones y se llevaron 0.000 bolivianos en efectivo, joyas de oro, dos teléfonos celulares y dos armas de fuego calibre 9 mm que se encontraban en resguardo dentro del mismo domicilio.

El afectado, quien sería un funcionario policial, quedó sorprendido al retornar a su hogar y hallar la vivienda completamente desordenada, con las cerraduras destruidas y diversos ambientes violentados.

Efectivos llegaron hasta el lugar y realizaron la recolección de indicios, la inspección ocular y la toma de entrevistas a los vecinos de la zona.

Mira la programación en Red Uno Play