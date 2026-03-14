Elecciones Subnacionales: ¿En qué casos habrá segunda vuelta en las urnas?

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba ha aclarado las reglas del juego. No todos los cargos se ganan de la misma forma, y es vital que el electorado comprenda cuándo se cierra la elección y cuándo será necesario volver a las urnas.

La Gobernación: Un sistema similar al nacional

Para el cargo de Gobernador, ganar no es tan sencillo como sacar más votos que el resto. Según explicó el vocal del TED, Roberto Knaudt, existen dos escenarios para evitar una segunda vuelta:

Mayoría Absoluta: Que un candidato obtenga el 50% más uno de los votos válidos. Margen de Diferencia: Que el candidato más votado supere el 40% de los votos y mantenga una distancia de al menos 10 puntos porcentuales respecto al segundo lugar.

Si ninguno de estos dos presupuestos se cumple, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en un balotaje, el cual ya tiene fecha programada para el próximo 19 de abril.

Alcaldías: Victoria por "un solo voto"

A diferencia de las gobernaciones, las alcaldías en los municipios no contemplan una segunda instancia. En este caso, rige el principio de mayoría simple.

"En el caso de candidatos a alcaldía, no existe la posibilidad de una segunda vuelta. Con un solo voto de diferencia, quien obtiene la mayoría es nombrado alcalde", señaló Knaudt. Esto significa que el resultado final en los municipios se definirá irreversiblemente el mismo domingo de la elección.

Mira la programación en Red Uno Play