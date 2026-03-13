Imágenes de dron muestran la casa donde fue capturado Marset

Un equipo de prensa de Red Uno sobrevoló la mañana de este viernes con un dron el inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se ejecutó el operativo policial que derivó en la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Las imágenes aéreas muestran la vivienda que habría sido intervenida por efectivos policiales durante la madrugada, en el marco del despliegue de seguridad que permitió dar con el paradero del presunto líder de una red de narcotráfico con operaciones en varios países de la región.

De acuerdo con la información preliminar, el operativo movilizó a al menos 500 efectivos y derivó en la aprehensión de varias personas que se encontraban en el lugar al momento de la intervención.

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